Il retroscena: la Samp aspetta Petagna. Ma l’Atalanta ci sta provando

La Samp aspetta Andrea Petagna. Ha avuto il via libera ieri sera dal Napoli e confida di poter accogliere già in giornata l’attaccante per le visite. Petagna è a Milano, ha accettato il corteggiamento del club di Ferrero semplicemente perché avrebbe maggiori possibilità di essere titolare. La Samp è fiduciosa, il Napoli ha dato il via libera, ma nelle ultime ore c’è stato l’inserimento dell’Atalanta (ex squadra di Petagna) che ha pareggiato l’offerta fatta dalla Samp al Napoli. L’ultima decisione è di Petagna, la Samp gli consentirebbe di giocare e questo è un passaggio da non sottovalutare, ma l’Atalanta ci sta provando.

