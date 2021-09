PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso 58-68. Sacripanti: “Pagato l’inizio, giocato un buon test”

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che , al PalaBarbuto, cede alla Nutribullett Treviso per 68-58, nella gara valevole per la prima giornata di Supercoppa Discovery +. Il miglior realizzatore degli azzurri è McDuffie, 19 i suoi punti. In doppia cifra anche Marini, 11 per lui, e Velicka, 10 i suoi punti.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Rich, Parks, McDuffie ed Elegar. Menetti risponde con Imbrò, Dimsa, Sokolowski, Chillo e Sims.

Parte subito forte la formazione ospite con un 4-0 interrotto dalla tripla di McDuffie. A metà quarto siamo sull’11-5 per la Nutribullett. Segna Elegar dalla lunetta, Velicka da 3 sigla il 14-10 ma nel finale i veneti allungano con le triple di Dimsa e Jones. Si va al primo intervallo sul 26-12.

Buon inizio Gevi nel secondo quarto, arriva il 6-0 di parziale firmato Zerini, Marini ed Uglietti. Il canestro di Sims vale il nuovo +10 Treviso con il 28-18 a metà quarto. Uno straordinario Marini, con due triple consecutive, riporta la Gevi a contatto sul -7. Si va all’intervallo lungo sul 36-28 Nutribullett con il canestro di Dimsa.

Segna ancora Dimsa nel terzo quarto, gli azzurri piazzano un parziale di 7 a 0 firmato Parks-Velicka che riporta il punteggio sul 39-35 Treviso. Chillo riallunga per la formazione veneta ma è ancora McDuffie a portare gli azzurri sotto di soli 3 punti. Nel finale sono Imbrò e chillo a dare il +8 alla Nutribullett, 47-39 il punteggio all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto la formazione ospite riesce a trovare l’allungo decisivo che chiude di fatto l’incontro. Sims segna dalla lunga distanza e da sotto, Casarin e Bortolani non perdonano. Nel finale la Gevi, ancora con McDuffie e Velicka, generosamente, riesce a rientrare fino al – 10 finale, 68-58

Gli azzurri torneranno in campo per la seconda giornata della Supercoppa giovedi prossimo 9 settembre sul campo della Nutribullett Treviso alle ore 21.00.

Gevi Napoli Basket- Nutribullett Treviso 58-68 (12-26;28-36; 39-47)

Napoli: Zerini 2, McDuffie 19, Grassi ne, Matera ne, Velicka 10, Parks 7, Marini 11, Mayo 1, Elegar 3, Uglietti 3, Lombardi 2, Rich. All.Sacripanti

Treviso: Russell 4, Poser ne, Faggian ne, Bortolani 3, Imbrò 3, Casarin 5, Chillo 9, Sims 16, Sokolowski 9, Dimsa 10, Jones 5, Akele 4. All.Menetti

Dichiarazione Sacripanti

“Abbiamo perso male il primo quarto e siamo stati costretti a rincorrere tutta la gara. Abbiamo vinto il secondo e pareggiato gli altri due. Dobbiamo essere piu bravi ad avere un impatto migliore ad inizio gara. Si sono viste tante cose da mettere in ordine. Servirà migliorare passo dopo passo, partendo dalla difesa. E’ stato un buon test. Non siamo riusciti, sul -4, a dare il colpo decisivo per rientrare in partita. Vedremo a Treviso se ci saranno dei miglioramenti.”

Photo : Luca Olivetti