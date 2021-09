Colpo in attacco per la Salernitana: ingaggiato Franck Ribery

Colpo in attacco per la Salernitana: fatta per l’arrivo in Campania di Franck Ribery. Contratto annuale con opzione per il secondo anno per l’attaccante francese, che andrà a guadagnare circa un milione e mezzo di euro a stagione (bonus inclusi).

Ribery alla Salernitana, i dettagli

Come riportato da SkySport, Franck Ribery vestirà la maglia della Salernitana. Il 38enne attaccante francese, attualmente svincolato dopo aver disputato le ultime due stagioni in Serie A con la maglia della Fiorentina, avrebbe deciso di giocare a Salerno dopo essersi consultato a Monaco con la sua famiglia e il suo entourage. Il club campano pronto ad accoglierlo già lunedì per le visite mediche di rito, poi in atto l’organizzazione per una presentazione in grande stile allo Stadio Arechi di Salerno. Ribery formerà con Nwanko Simy un attacco che promette scintille.