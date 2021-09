Carmine Esposito: “Napoli, mercato da 10+, con Spalletti si può sognare! Juan Jesus ed Anguissa scelte mirate ed ottimi innesti”

NM LIVE – Carmine Esposito a “NM”: “Napoli, mercato da 10+, con Spalletti si può sognare! Juan Jesus ed Anguissa scelte mirate ed ottimi innesti”

Carmine Esposito, ex attaccante dell’Empoli di Spalletti, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “Al mercato del Napoli do un 10+, l’ho seguito con attenzione perchè c’è Luciano (Spalletti, ndr). Lo sapevo che non avrebbero venduto i big, anche perchè Spalletti e’ un allenatore che vuole fare bene e vincere. Trovo giusto che siano rimasti i calciatori piu’ importanti. Credo che il Napoli possa lottare per lo scudetto e disputare quindi un grandissimo campionato. L’ho sempre pensato, il Napoli ha un attacco molto forte. Con la permanenza di Insigne, poi, possono arrivare tante occasioni gol. Juan Jesus ed Anguissa sono stati degli ottimi innesti, saranno arrivati sicuramente con l’ok del mister e credo che daranno un ottimo contributo al Napoli. Nelle prime due vittorie degli azzurri si e’ vista subito la mano dell’allenatore. Ha ricompattato il gruppo, vedo giocatori molto motivati. Vincere negli ultimi minuti, su un campo difficile come quello del Genoa, e’ stato un ottimo segnale. Credo che ora Spalletti stara’ preparando nei minimi dettagli la sfida con la Juve. Lobotka ed Elmas sembrano davvero rigenerati. Elmas ha anche fatto gol. Sembrano veramente due giocatori diversi rispetto alla scorsa stagione. Napoli-Juve sarà una grandissima gara. Ho visto la Juve in difficolta’ in questo inizio di campionato, principalmente contro l’Empoli. Mi aspetto una grande vittoria del Napoli contro i bianconeri. Gli azzurri devono continuare su questa strada, battendo le formazioni importanti. Insieme al Napoli, per la lotta scudetto, vedo Inter, Juve, Roma e Lazio. Un passo indietro c’e’ il Milan. Senza Cristiano Ronaldo e Lukaku non credo che si sia impoverita la serie A, sono due grandissimi campioni anche se strapagati. Prevedo un gran campionato, non credo che sentiremo molto la mancanza di questi due giocatori. Osimhen e’ un gran talento, credo che con Spalletti potra’ soltanto migliorare. Peccato per l’espulsione alla prima giornata, anche se credo che sia stata un po’ eccessiva la squalifica di due giornate. Il ragazzo non aveva tutte le colpe che gli sono state attribuite, è stata una sciocchezza, credo comunque che disputera’ un grandissimo campionato. I rientri di Ghoulam, Demme e Mertens rafforzeranno molto il Napoli, gli azzurri sono competitivi. Spalletti dovra’ metterci solo la sua mano, come già sta facendo. Mi auguro per il mister, e per la piazza di Napoli, che possano arrivare grandi soddisfazioni. Giusta la conferma di Petagna e Ounas. Ounas e’ un giocatore importantissimo, puo’ fare la differenza anche entrando nel secondo tempo. Petagna e’ stato un po’ messo da parte negli ultimi mesi, ma ha segnato un grandissimo gol e sono davvero contento per la sua permanenza a Napoli. Contro il Genoa si e’ vista una grande voglia di ottenere il risultato. Il Napoli e’ concentrato sul pezzo, come vuole il mister. Il gol annullato a Pandev? E’ stata una decisione giusta, Buksa si e’ girato ed ha cercato il contatto con Meret, al quale auguro di riprendersi presto. Fabian Ruiz e’ elegantissimo, ha una classe notevole: il gol segnato al Genoa e’ stato fantastico, e’ un calciatore con enormi qualità”.