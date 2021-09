PALLACANESTRO – Germani Brescia-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Aumentiamo i minuti di buona pallacanestro”

Nuovo impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani 11 settembre, nella terza partita del girone C di supercoppa Discovery+, la Germani Brescia.

Il match si giocherà al PalaLeonessa di Brescia, inizio fissato per le ore 20.00.

Entrambe le squadre sono reduci dalla doppia sconfitta contro la Nutribullett Treviso. Gli azzurri hanno infatti perso 81-74 la gara disputata al PalaVerde, cedendo soltanto nei minuti finali dopo una buona prestazione per larghi tratti della partita.

Coach Sacripanti non potrà schierare Jason Rich, out per un risentimento muscolare.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Germani Brescia sarà trasmessa in diretta su Discovery+. Aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

Dichiarazione Sacripanti

“ Con Treviso ci sono stati degli aspetti positivi. Ora, a Brescia, affronteremo una squadra motivata, agguerrita e con una grande fisicità. Sarà una partita molto dura. Dal canto nostro dobbiamo proseguire nel nostro processo di crescita per cercare di migliorare giorno dopo giorno. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di lavorare per cercare di aumentare i minuti di buona pallacanestro all’interno della partita.

La Gevi Napoli Basket ricorda che sono in vendita i biglietti per assistere all’ultima gara di Supercoppa contro la Germani Brescia, in programma lunedi 13 settembre alle ore 18,00 al PalaBarbuto.

Su www.vivaticket.it è possibile acquistare il tagliando per la partita.

Questi i prezzi dei biglietti:

CURVA E TRIBUNA LATERALE 15 Euro

RIDOTTO U.16 E OVER 65 12 Euro

TRIBUNA CENTRALE – 18 Euro

RIDOTTO U.16 E OVER 65 15 Euro

Infine, sempre sul portale www.vivaticket.it, prosegue la vendita degli abbonamenti per il campionato di SerieA 2021-2022.