Anticipi serie A del sabato valevoli per la terza giornata

Si sono disputati, ieri, tre anticipi di serie A, relativi alla terza giornata di campionato. Fa notizia il successo di rigore della Fiorentina, per 2 a 1, in casa dell’Atalanta, cosi come l’altro colpaccio esterno del Venezia che è andato ad espugnare il Castellani di Empoli, con l’identico risultato dei viola. Il successo del Napoli, ancora per 2 a 1, in rimonta, al Maradona, contro una Juventus rabberciata, invece non è una sorpresa. Gli azzurri erano favoriti dal pronostico, in primis per la forza della squadra di Spalletti e poi per le tante assenze dell’undici di Allegri che dopo tre turni si trova con un solo punticino nel carniere. situazione che, alla vigilia del torneo, nessuno avrebbe mai pronosticato. L’undici partenopeo è a punteggio pieno, in testa alla graduatoria, da solo, aspettando le partite della domenica. Oggi, a partire dalle 12,30 le altre gare, fatta eccezione per Bologna – Verona che andrà in scena, in posticipo, domani sera, alle 20,45 allo Stadio Dall’Ara.