Leicester-Napoli, Ferrara: “Bravo Spalletti con i cambi, Ounas spacca sempre le partite”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha commentato il pareggio degli azzurri sul campo del Leicester ai microfoni di Dazn: “Di Lorenzo è un signor difensore, ma sulla sinistra ha faticato un po’. Il secondo gol nasce da un suo errato passaggio, il Leicester poi così è ripartito. E sul primo gol Perez gli sbuca alle spalle. I cambi? La bravura di Spalletti non è in discussione. Chi è entrato ha fatto la sua parte. Ounas spacca le partite tutte le volte che entra, entra con la giusta determinazione. Questi sono segnali importanti per l’allenatore”.

TuttoMercatoWeb.com