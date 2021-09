LEICESTER-NAPOLI, LE PAGELLE: OSIMHEN GIGANTESCO! BENE I CAMBI DALLA PANCHINA

OSPINA 5,5: Può poco sui gol, bravo nel primo tempo in uscita su Barnes dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Mette i brividi su qualche rilancio.

MALCUIT 5: Si fa uccellare da Barnes in occasione del raddoppio inglese. In proiezione offensiva produce poco, se non per un bel cross sul finale di primo tempo per il colpo di testa di Lozano ed un tiraccio in area di rigore avversaria da ottima posizione.

KOULIBALY 7,5: Dominante. E’ tornato il muro difensivo che abbiamo ammirato fino a pochi mesi fa.

RRAHMANI 6: Partita di sostanza del nazionale Kosovaro, senza grosse sbavature. Sfiora il clamoroso gol del 2a3 nel finale di partita. Spende i falli nei momenti opportuni.

DI LORENZO 5: Gioca a sinistra, ma come accaduto in altre gare, continua a guardare solo la palla stringendo la posizione sul cross dall’altro lato, perdendosi nell’occasione del primo gol Perez.

ANGUISSA 7: Corsa, tecnica e senso dell’anticipo. Una conferma dopo il bel match contro la Juventus. Che il Napoli abbia trovato finalmente il mediano che mancava? (PETAGNA sv Importante nel finale di gara, a riempire d’area di rigore avversaria)

FABIAN 6: Inizia bene la gara, si perde un po’ dopo il primo gol del Leicester. Prova giocate non banali, bravo anche in fase di non possesso.

ZIELINSKI 5,5: Non è in condizione, e si vede. Si divora un gol nel primo tempo. Tenta qualche guizzo, ma incide poco (ELMAS 6: Entra subito in gara, vivace. Va anche alla conclusione, con Schmeichel che sventa il suo tiro centrale.)

INSIGNE 6: Non la sua migliore gara, ma sempre giocate di alta qualità. C’è anche il suo zampino nel primo gol del Napoli (OUNAS 6: Guizzante, punta sempre l’avversario procurandosi anche una punizione pericolosa.)

LOZANO 5,5: Fatica ancora a trovare la forma migliore, spesso assente dalla gara. Si fa notare per qualche buona punizione guadagnata, nonchè per il colpo di testa nel primo tempo, troppo centrale purtroppo (POLITANO 6,5: Suo l’assist per il fantastico raddoppio di Osimhen)

OSIMHEN 8: Gigantesco! Certo, deve migliorare, come ha detto anche il suo mister, in alcuni fondamentali. Ma i gol sono assolutamente deliziosi. Una doppietta d’autore!