Serie A: anticipi della settima giornata, primo successo della Salernitana

Si sono giocati, ieri, i soliti anticipi del sabato, validi per la settima giornata di serie A. Questi i risultati:

Salernitana – Genoa 1-0

Sassuolo – Inter v1-2

Torino – Juve 0-1

Registriamo, quindi il primo successo in questo campionato della Salernitana, che sale a quota 4. I nerazzurri di Inzaghi si impongono invece a Reggio Emilia contro i neroverdi emiliani in rimonta, mentre i bianconeri di Allegri, per l’ennesima volta danno un dispiacere al Toro, vincendo, a pochi minuti dal termine, il derby della Mole. Oggi le altre gare della giornata. Si parte alle 12,30 con Bologna – Lazio, per chiudere alle 20,45 con il posticipo tra Atalanta e Milan. La capolista Napoli va a far visita alla sorprendente Fiorentina al Franchi, alle 18, per difendere il primato.