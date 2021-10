Gli interventi di Marco Bucciantini, Gennaro Scarlato e Marco Andrè Zoro

Sky, Marco Bucciantini a “1 Football Club” su 1 Station Radio:“Scudetto al Napoli, Milan ed Inter subito dietro. Spalletti un erudito del calcio, occhio alla Juve di Allegri” “La scuola di allenatori italiani sta andando bene. Spalletti ha trovato una squadra che da tanti anni ottiene risultati positivi, e in più hanno aggiunto Osimhen a tempo pieno. Allegri, invece, si è ritrovato una Juventus in parabola discendente. Max ha messo in discussione la forza della Juventus e i giovani, stimolandoli e sta vincendo grazie a questi ultimi. È un allenatore intelligente, è convinto nella costruzione umile della squadra, anche se non credo abbia tanti margini questa stagione. Mazzarri deve lavorare molto con il Cagliari, ma può salvarsi. Sarri, tra le big, ha la rosa meno profonda, e paga i numerosi impegni. L’Atalanta è quella che ha più problemi perché si sono fatti male diversi giocatori importanti e hanno perso il loro vantaggio. Al momento, ride Luciano Spalletti – queste le parole di Marco Bucciantini, scrittore ed opinionista Sky, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Raffaele Ciccarelli, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Favorite per lo Scudetto? Napoli e subito dietro le milanesi. Il Milan è uno spettacolo, è un progetto anagrafico e i giovani sono migliorati tantissimo. Sono stati anche bravi a sostituire Donnarumma con un altro portiere top, e in più hanno un 10, Diaz, più forte di Calhanoglu. Spalletti è unerudito del calcio, che ha idee decisive, e se fossi in lui mi preoccuperei proprio dei rossoneri, perché al momento giocano su una nuvola. L’Inter, invece, è rimasta una squadra organizzata nonostante le cessioni illustri, ma occhio alla Juventus e alla Roma. Con Mourinho è una guerra, anche se gli attaccanti sono disordinati e bisogna vedere cosa riusciranno a fare. Il Napoli ha dimostrato di vincere in più modi a differenza di quello di Sarri? Quella squadra era più fondamentalista, quella di Spalletti, invece, è più libera e hanno inserito due top calciatori come Osimhen e Anguissa. Gli azzurri hanno profondità, capacità di ribaltare le situazioni, può passare da momenti di dominio alla gestione. Partono da oltre 70 punti, aggiungiamogli l’attaccante migliore in Serie A e il conto è facile. Sarri? Un allenatore partito dalla terza categoria arrivato fino in Europa è ovvio che debba adattarsi a calciatori, società e ambienti diversi, non si può vincere solo con il tiki taka. Il problema della Lazio è che giocano da cinque anni allo stesso modo, ed è l’unica squadra a non poter sfruttare i cambi per la rosa corta. Sarri è una mentalità e in questo momento non la vedi”.

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club” prodotta da “IlSognoNelCuore.com” di Luca Cerchione, è intervenuto Gennaro Scarlato, responsabile settore giovanile Benevento ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Torino. “Al giorno d’oggi, se parliamo ancora di episodi di stampo razzista, significa che siamo ancora all’età della pietra. Credo sia da stupidi, ma probabilmente è un qualcosa legato ad un risultato negativo: prendersela con l’avversario perché la propria squadra esce sconfitta dal campo. Il paese, poi, si indigna anche, mentre, quando noi del sud andiamo al nord siamo ancora dipinti come terroni. È tutto assurdo. Torino? Juric è l’allenatore giusto per la piazza granata. Fanno dell’agonismo il loro punto di forza e hanno preso proprio un tecnico con un carattere forte. L’ex Verona riesce sempre ad inculcare i suoi principi, anche se non è semplice assimilare subito quel tipo di gioco. Napoli? La società ha fatto un acquisto importante: Luciano Spalletti. Quest’ultimo è abituato a certe piazze, giocatori, ha esperienza e i risultati stanno pagando. Percepisco un ambiente diverso, mi sembra di rivedere la squadra di Maurizio Sarri, quando in campo si notava una certa supremazia degli azzurri. Spalletti ha trasmesso tranquillità e i partenopei hanno imparato a saper gestire i momenti complicati, come accaduto a Firenze. Avevano bisogno di un uomo così, poi l’ingresso di Anguissa ha aggiunto ciò che mancava. La squadra partenopea può fare anche meglio di quella di Sarri, vincere lo Scudetto. Ha tutte le carte in regola per puntare a quell’obiettivo, e determinate situazioni favoriscono l’ambiente. I momenti negativi arriveranno, e per poter vincere il campionato, bisognerà superarli da squadra vera. Il punto di forza del Napoli è la rosa, non è stato ceduto nessuno e quando punti a qualcosa di importante lo zoccolo duro è fondamentale”.

