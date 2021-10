Nella seconda semifinale della competizione internazionale della Nations League, la Francia di Pogba ha battuto il Belgio, grazie ad una strepitosa rimonta, per 3 a 2. Infatti la nazionale belga era andata in vantaggio per 2 a 0, poi, nella ripresa il pareggio dei transalpini e quindi, al fotofinish, il gol del successo che proietta la formazione francese alla finale di domenica sera, a Torino, contro la Spagna.