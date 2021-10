Kalidou Koulibaly incoronato miglior calciatore del mese di settembre

Il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly è stato insignito del premio EA SPORTS Player of the Month, ovvero miglior giocatore del mese di settembre. Si tratta del primo riconoscimento attribuito ad un difensore da quando è stato istituito il premio. Il senegalese è risultato tra i difensori più forti del panorama calcistico internazionale, Koulibaly si è dimostrato un calciatore determinante per il Napoli, capace, oltre a impedire i gol avversari, anche di segnarli come si evince dalle due reti realizzate finora in campionato. Per la cronaca la graduatoria è stata stilata secondo i dati di Stats Perform, un sistema brevettato nel 2010 con K-Sport. Per l’assegnazione del riconoscimento sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 6ª della Serie A TIM 2021/2022.