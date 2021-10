Napoli, amichevole in famiglia, poker degli azzurri alla squadra Primavera

Approfittando della sosta del campionato di serie A, il Napoli di Spalletti, senza ovviamente i nazionali, ha battuto, nell‘amichevole in famiglia di ieri, la squadra Primavera per 4 a 0. Le reti sono state realizzate da Politano, Demme e da Dries Mertens, autore di una doppietta. Malcuit, intanto, nell’allenamento, ha riportato un infortunio che dovrà essere valutato a fondo, il difensore ha accusato un risentimento muscolare, quindi si è sottoposto ad esami che hanno rivelato l’esistenza di una distrazione di primo grado del soleo sinistro. Il terzino destro azzurro rappresenta la prima alternativa a Giovanni Di Lorenzo, per cui il tecnico toscano nutre qualche preoccupazione, qualcosa di più chiaro si saprà solo domani.