Nations League: la Francia vince il trofeo, l’Italia conquista il terzo posto

Si è conclusa ieri la seconda edizione della nuova competizione internazionale della Nations League. Dopo il Portogallo, si aggiudica il trofeo la Francia che batte in finale, a Milano, la Spagna, in rimonta, per 2 a 1. I campioni del mondo in carica, quindi, si confermano squadra molto forte e si consolano dell’eliminazione ai quarti del campionato europeo. Dal canto suo, l’Italia, conquista il terzo posto nella finalina contro il Belgio, con lo stesso punteggio dei transalpini. Le reti del successo portano la firma di Barella e Berardi su rigore. Per i belgi gol della bandiera di De Katelaere, a pochi minuti dal termine. Una vittoria utilissima per i sorteggi del prossimo Mondiale in Qatar, infatti la nostra nazionale sarà testa di serie insieme alla Francia e al Qatar e probabilmente al Belgio, al Brasile, all’ Inghilterra, all’ Argentina e al Portogallo. Tuttavia la Spagna, prima delle escluse, è in netto recupero in virtù dello scontro diretto vinto con gli azzurri di Mancini.