Victor Osimhen, macchina da gol, in rete anche con la Nigeria

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sta vivendo un ottimo momento di forma, dopo le sette reti realizzate con la maglia azzurra, si conferma macchina da gol anche con la nazionale nigeriana. Difatti il bomber è andato a segno nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Repubblica Centrafricana. Il calciatore “napoletano”, per la cronaca, ha realizzato la seconda rete della Nigeria grazie ad un tiro di destro assai preciso in girata al centro dell’area avversaria. Osimhen è rimasto in campo per tutti i 90 e passa minuti della gara. Le sue grandi performances hanno già attirato l’attenzione di diversi club importanti, ma la società azzurra non ha alcuna intenzione di dar via il forte attaccante, anche perché intende avvalersi a pieno regime del suo goleador. Ma il Newcastle, oltre che sul nigeriano ha messo gli occhi pure su Koulibaly. Si tratta naturalmente di rumors di mercato che continueranno, dal momento che lo sceicco. patron della società britannica, nutre grandi ambizioni nella Premier League inglese. Un giocatore con la velocità supersonica ed il fiuto del gol come Victor Osimhen fa gola a tutti e domenica, al Maradona, contro i granata, nel match dell’ottava giornata di campionato, il bomber di Spalletti tenterà di confermare il momento magico, magari regalando al Napoli l‘ottava vittoria consecutiva.