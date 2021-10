Napoli: i complimenti del Presidente, via Twitter, a tutta la squadra

Il Napoli continua a volare e si riprende il primato in classifica, sorpassando i rossoneri, in virtù dell‘ottavo sigillo di questo torneo, giunto, ieri al Maradona, per 1 a 0 contro il Torino, grazie a Victor Osimhen. Dopo questo ennesimo successo, il Presidente Aurelio De Laurentiis, che era seduto in tribuna, a seguire il match con grande partecipazione, esultando alla rete dell’attaccante nigeriano, nel post partita, ha voluto elogiare i giocatori attraverso un brevissimo messaggio postato su Twitter che recitava: “Complimenti a tutti”

Il patron azzurro non è andato oltre ed ha preferito di non rilasciare nessuna dichiarazione in merito alle varie emittenti presenti a Fuorigrotta. Al triplice fischio finale dell’arbitro Sacchi si è recato presso l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, sede del ritiro partenopeo.