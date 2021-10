Oggi Maradona avrebbe compiuto 61 anni

Quest’oggi 30 ottobre 2021, il compianto “Dio” del pallone Diego Armando Maradona avrebbe festeggiato il suo 61esimo Compleanno. Dopo meno di un anno dalla sua inattesa dipartita, il suo ricordo resta indelebile nei cuori non soltanto dei tifosi napoletani ma di tutti i calciofili del mondo intero. Numerosissimi i messaggi di commemorazione, sui social per il mitico pibe de’ oro. Impossibile dimenticare sia il calciatore leggendario che ha compiuto imprese straordinarie, sia l’uomo che, malgrado tutto, si è dimostrato sempre caritatevole e altruista. Naturalmente non poteva mancare il post su Twitter della Società calcio Napoli la quale ha scritto: “30 ottobre… La storia ti ricorda in ETERNO. Il tuo ricordo rimarrà scolpito nei nostri cuori.” Al post del Napoli si è aggiunto anche quello del capitano Insigne che ha voluto omaggiare la sua memoria su Instagram con queste testuali parole:

“Ma raggiungerti di cosa? Tu sei stato, sei e sarai sempre irraggiungibile… Di solito si dice che si lascia un grande vuoto, ma per noi non è così… Tu sei qui eternamente nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi. Di tutti noi napoletani!!! Te compreso… Buon compleanno caro Diego”.