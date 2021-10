Sky – Infortunio Osimhen, domani risonanza magnetica

Ecco quanto riportato dal sito di Sky Sport:

Luciano Spalletti perde il suo bomber. Sabato 30 ottobre Victor Osimhen si è fermato durante l’allenamento che precedeva la partenza per Salerno, dove il Napoli giocherà domenica 31 ottobre alle 18 contro la squadra di Stefano Colantuono. L’attaccante ha accusato un problema muscolare al polpaccio, dove aveva già subito una botta: non sembra un infortunio serio ma, considerando che ci avviciniamo alla sosta per le Nazionali, il Napoli potrebbe anche valutare una gestione prudente, senza caricare il giocatore. Domenica 31 ottobre, mentre i compagni saranno in campo contro la Salernitana, Osimhen si sottoporrà a una risonanza magnetica per conoscere l’entità dell’infortunio. Bisogna tenere contro anche della struttura fisica dell’attaccante, un fattore che invita ad avere maggior cautela. Mertens è favorito su Petagna per prendere il posto di Osimhen come punta centrale contro la Salernitana, nel tridente con Insigne e Politano. Dopo il derby campano, il Napoli ha in calendario il match di Europa League contro il Legia Varsavia giovedì 4 novembre, a seguire la gara interna di campionato contro il Verona domenica 7 novembre.