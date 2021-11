Champions League: Juventus, quarto successo di fila, già agli ottavi, Atalanta pari con lo United, punita ancora da Ronaldo

Ieri, per il martedì di Champions League, le due italiane in campo hanno riportato una vittoria ed un pareggio: la Juventus, ha infatti, battuto lo Zenit di San Pietroburgo, a Torino, per 4 a 2, infilando il quarto successo consecutivo, che la proietta con due turni di anticipo agli ottavi di finale di febbraio 2022, mentre l’Atalanta, a Bergamo, ha impattato per 2 a 2 contro il Manchester United che ha trovato le reti con il solito Cristiano Ronaldo, autentica bestia nera dei bergamaschi. Oggi toccherà al Milan, ancora fermo a zero punti in classifica, al Meazza, affrontare il Porto nella gara di ritorno per la quarta giornata del girone eliminatorio.