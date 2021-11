Europa: le due romane non vanno oltre il pari per 2 a 2, contro Marsiglia e Bodo Glimt

Lazio e Roma, che ieri sono state impegnate in Europa League e Conference League, rispettivamente, in Francia contro l‘Olimpique Marsiglia e all’Olimpico con il Bodo Glimt non sono andate oltre il pareggio, cono lo stesso risultato di 2 a 2. Tanta delusione, oggi, serpeggia tra la tifoseria giallorossa che appare scontenta della gestione del tecnico portoghese, da cui si attendeva ben altri risultati. La favola di un Mourinho, sempre vincente, non è più di moda, dunque. Qualche rammarico, invece, per i biancocelesti di Sarri che hanno visto sfumare, solo all’ultimo, il successo, dopo il 2 a 1 siglato dal loro bomber più prolifico di sempre. Naturalmente parliamo di Ciro Immobile, l’attaccante napoletano, infatti, con 160 reti è il miglior realizzatore della storia della squadra laziale.