L’Italia pareggia con la Svizzera: il girone C si decide tutto negli ultimi 90 minuti

La matematica non sarebbe arrivata neanche in caso di vittoria, ma il pareggio dell’Olimpico tra Italia e Svizzera lascia la questione qualificazione più che mai aperta nel girone C.

Gli Azzurri, andati in svantaggio con il gol di Widmer, hanno trovato il gol del definitivo pareggio grazie a un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo.

Le due squadre sfideranno Irlanda del Nord e Bulgaria: se la Svizzera non dovesse fare 3 punti contro i bulgari, a Mancini basterà il pari con l’Irlanda del Nord.

In caso di vittoria di entrambe, sarà decisivo lo scarto nel punteggio. A parità di differenza reti, contano in subordine i gol segnati nel girone o i gol in trasferta negli scontri diretti (all’andata 0-0). In caso di parità di differenza reti e gol segnati, sarebbe quindi la Svizzera a passare come prima classificata, grazie al gol segnato da Widmer all’Olimpico.

