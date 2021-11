Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, domani la sfida sul percorso di 42,195 km

È tutto pronto per la prima edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara che riporta la maratona a Napoli a quasi sette anni di distanza dall’ultima prova su analoga distanza. Una festa per 1.500 podisti: oltre alla gara lunga, infatti, sono in programma domani, domenica 14 novembre (partenza da piazza del Plebiscito ore 8.30, percorso da sviluppare due volte per chi dovrà completare i 42,195 km), anche la Italiana Assicurazioni Neapolis Half (mezza maratona) e la Neapolis Sea Run, quest’ultima non competitiva su un percorso di 8 km. L’arrivo delle tre prove è sempre previsto a piazza del Plebiscito, dove proseguono le attività del Neapolis Marathon Village Sport e Nutrizione.

Questa mattina invece è andata in scena la Neapolis Fast Walk, la passeggiata sulla distanza di 10 km che ha coinvolto duecento iscritti, capeggiati dal presidente onorario della Ssd Neapolis Marathon Benny Scarpellino: “Napoli è una città ideale per il trekking urbano, grazie al quale è possibile scoprire luoghi poco conosciuti della città”.

Tornando alle sfide di domani, le strade percorse dagli atleti resteranno chiuse al transito veicolare dalle 8 alle 13: gli atleti passeranno da piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo, via Mergellina, largo Sermoneta, via Partenope, via Ferdinando Acton, molo San Vincenzo, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda Arnaldo Lucci, via Alcide de Gasperi, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Garibaldi, via De Pretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo e piazza Trieste e Trento. “Le sensazioni sono buone – afferma il presidente della Ssd Neapolis Marathon, Maurizio Marino – la città infatti sta rispondendo bene. Il clima sarà autunnale: gli atleti correranno con una temperatura di 14 gradi e un’umidità del 60%. Ci attendiamo una bella risposta non solo dai podisti ma anche dai cittadini, che invitiamo ad applaudire tutti, dal primo all’ultimo. Ricordiamo inoltre che una parte della città sarà chiusa al traffico: sarà l’occasione per ammirare il lungomare e una grande novità come il molo San Vincenzo, per il cui transito ringraziamo Marina Militare e Autorità Portuale. Gli atleti correranno qui due chilometri all’andata e due al ritorno. Sarà l’occasione per vedere la città da un’altra prospettiva: una visuale nuova da dove ammirare ad esempio San Martino e Posillipo”.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 novembre, presentazione dei top atleti (ore 16): sulla maratona sarà sfida africana tra Jean Baptiste Simukeka (classe 1983, Rwanda), con un personale di 2.17.14 stabilito a Reggio Emilia nel 2015, il connazionale Clementine Mukandanga (1985), il keniano Hosea Kisorio Kimeli (1990), che ha dalla sua un personale di 2.17.12 ottenuto a Roma nel 2016 e l’altro keniano Mose Lekuraa (1999), che a fine settembre ha vinto la Trenta Trentina. Tra le donne favori del pronostico per l’ucraina Yulia Tarassova (1985), nel 2019 seconda alla maratona di Kiev e prima a quella di Dnipro. Sulla mezza (21,097 km) a contendersi la vittoria dovrebbero essere Paul Tiongik (1990, Kenia), Panuel Mkungo (1994, Kenia) e Hicham Bofars (1988, Marocco) tra gli uomini e Cavaline Nahimana (1997, Burundi) e Lenah Jerotich (1998, Kenia) tra le donne.

