Gli interventi di Christian Bosco, Bruno Di Napoli e Daniele Autieri a “1 Football Club”

Christian Bosco, procuratore e presidente di IAFA, Italian Association of Football Agents. "Pisacane esemplare, i giornalisti stiano attenti ai titoli. Raiola nostro presidente onorario, sul servizio di Report dico…" "Servizio Report? Ho notato solo una incongruenza quando hanno detto che noi, come IAFA, non li volevamo alla nostra riunione. Poi hanno pubblicato l'audio registrato di nascosto ed è venuto fuori che io gli spiegavo che in primis ci trovavamo in un'area militare, dunque non era semplice realizzare ciò che volevano, ed in secundis eravamo in overbooking e loro non si erano accreditati. Noi, anzi, siamo i primi a cercare collaborazione con i media. L'importante è che la questione si sia chiarita da sola tra le loro dichiarazioni e la mia spiegazione, già nel corso del servizio stesso. I giornalisti di Report sono dei professionisti e sanno benissimo che quello era un evento celebrativo nei confronti di Mino Raiola, in cui lo premiavamo come presidente onorario di IAFA: sapevano benissimo che, avendo loro un contenzioso con l'agente, forse non era il caso, né la sede opportuna, per chiarire le loro diatribe. Per quanto concerne la questione plusvalenze va fatto un distinguo: di per sé non si parla di qualcosa di illegittimo. Se un club acquista un calciatore a 3, o viene fuori dal settore giovanile, e lo rivende a 10, la differenza legittima è una plusvalenza. Quello di cui si discute oggi sono le plusvalenze a specchio, ovvero gli scambi di calciatori senza flusso di danaro, le quali potrebbero essere operazioni fatte solo per mettere i bilanci a posto e consentire alle società di iscriversi ai campionati. I più grandi direttori sportivi venivano scelti proprio perché erano bravi a trovare calciatori pagati poco e rivenduti a molto. Infortuni? È una conseguenza del Covid. Si gioca troppo e le cinque sostituzioni non bastano, perché tutta la rosa si sovraccarica anche di allenamenti, non solo di partite. Come risolvere? Fifa e Uefa dovrebbero rivedere i calendari internazionali, perché oltre ai campionati e le coppe nazionali, ci sono le coppe europee e le competizioni fra compagini Nazionali. Io non ho mai concepito la Nations League. Ora si sta vagliando la possibilità di presentare i Mondiali ogni due anni, questo ci fa capire che non si sta facendo molto per risolvere il problema. Insigne? I titoli di giornale fanno intendere ben altro, i giornalisti scrivono per vendere giornali. Le dichiarazioni di Pisacane erano ovvie: c'è stata una offerta ritenuta non congrua, ma non ha assolutamente detto che non ci saranno nuovi incontri per trovare la quadra della situazione. I giornalisti dovrebbero stare attenti a come riportano le dichiarazioni, perché infiammare la piazza ed incrinare i rapporti è semplice".

Bruno Di Napoli, procuratore, fra gli altri, di Moussa Manè, terzino del Napoli Primavera.

"Spalletti tiene in gran considerazione Manè, al Napoli si sogna ancora lo Scudetto. Sulle plusvalenze…" "Convocazione Manè? Moussa può ricoprire il ruolo di terzino e difensore centrale. La convocazione l'ha reso felice: la settimana precedente era stato visionato in prima squadra, dopodiché proprio Spalletti ha richiesto che partecipasse alla gara contro l'Atalanta. Rischio di bruciare i giovani in Serie A? Moussa è un ragazzo molto serio, non fa voli pindarici. La convocazione è un giusto premio per lui, perché è un ragazzo che l'anno scorso ha esordito nei professionisti lì a Bari. Anche lì abbiamo sempre avuto feedback positivi. Possibile scambio? Non guardiamo troppo oltre: pensiamo a quest'anno, poi a fine stagione vedremo cosa succederà. Plusvalenze? Ci sono sempre state, ora sono sotto la lente d'ingrandimento. Di certo sono operazioni che hanno poco a che fare con il lato tecnico, incide poco sui ragazzi. Giovani in Italia? Si fa fatica nel nostro Paese a dare fiducia ai giovani, ma posso dire che il Napoli ha ripreso a chiamare diversi ragazzi, a farli esordire. C'è interesse per il settore giovanile. Procuratori? Sicuramente non è facile affermarsi in questo ambiente. Fortunatamente io ho giocato per tanti anni e godo di molta stima, ma per un ragazzo che non è mai stato in questo giro non è semplice entrare. Penso che le chiavi siano la dedizione e la personalità. Morale del Napoli? Penso che si creda ancora al sogno Scudetto. Il Napoli ha anche fatto un'ottima prestazione contro l'Atalanta sabato sera, per cui è giusto che non sfumi l'obiettivo".

