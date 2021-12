IL FISCHIETTO: NAPOLI vs EMPOLI, dirige Marinelli di Tivoli

L‘Aia ha reso noto con un giorno di anticipo le designazioni arbitrali relative al diciassettesimo turno di serie A che si disputerà in questo fine settimana e lunedì prossimo. Per la gara di domenica 12 dicembre alle ore 18, Napoli vs Empoli, al Maradona di Fuorigrotta è stato designato il signor Marinelli di Tivoli, con cui collaboreranno gli assistenti Tegoni e Cipressa , il quarto uomo Marini ed al Var Mariani, ancora tu, e Alassio. A mio modesto avviso si tratta nuovamente di una designazione di un fischietto con poca esperienza in A, avendo esordito in massima serie solo quattro anni fa, dirigendo soltanto poco più di dieci gare. Ha già arbitrato il Napoli in passato, la prima volta fu, a Crotone, giusto un anno fa.