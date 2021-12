IPPICA – Agnano trotto, 8 dicembre extra lusso con 4 gp

Giornata extra lusso per il trotto ad Agnano con ben 5 gran premi su sette corse, nella giornata festiva dell’Immacolata (ore 14 30 ingresso gratuito con super green pass obbligatorio).

In pista ci sono le due prove per i migliori 2 anni indigeni maschi e femmine (gruppo 1, metri 2100 € 180.400 cad), ex gp Allevamento Mipaaf e filly, ribattezzati con i nomi di due indimenticabili campioni dell’allevamento made in Italy. Nel gp Varenne (ore 16.30 5^ corsa) ci sono Denzel Treb e Dardo Zack, primo e secondo classificati nel gp Anact, e Decimomeridio Gpd, i migliori della generazione in attività, oltre a Distillato dalla genealogia regale figlio di Tast of Bourbon che a suo tempo vinse il gran premio Royal Mares e oggi ha un suo erede in pista. Nel filly gp Ilaria Jet (ore 15.30 3^ corsa) ci sono cavalle molto interessanti con le favorite Doyourbest, Diletta Axe, Doroty Degli Dei e Daughter As, il meglio della selezione allevatoriale italiana con genealogie importanti.

Nell’internazionale Royal Mares Allevamento Garigliano (ore 16.00 4^ corsa), gran premio per femmine anziane sul miglior € 110.000, assistiamo ad una delle più belle edizioni di sempre con Akela Pal Ferm vincitrice del Palio dei Comuni gruppo 1, Zeudi Amg vincitrice della Consolazione del Lotteria, l’élite delle femmine europee con Bahia Quesnot vincitrice della scorsa edizione e Billie De Montfort che chiuderà a Napoli la sua straordinaria carriera, e Allegra Gifont che ha ben figurato nel campionato europeo femminile a Stoccolma.

Sesta corsa alle ore 17.00 prova di qualità per femmine indigene di 4 anni al via nel Campionato Femminile 4 anni memorial Raffaele Capsso (gruppo 3, metri 1600 € 40.040) e la finale del Palio dei Proprietari alle ore 17.30 (€ 36.300 invito internazionale per anziani con i nastri sui 2060/2080/2100 metri). Programma ufficiale delle corse https://www.ippodromipartenopei.it/ufficiotecnicotrotto/