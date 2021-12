NAPOLI-LEICESTER, i convocati: Fabian e Insigne ancora out

Ecco i convocati da Luciano Spalletti per la gara, da dentro o fuori, contro il Leicester in programma questa sera al Maradona. Fabian e Insigne, oltre Anguissa, non recuperano. Convocati tre giovani della Primavera azzurra

Portieri: Valerio Boffelli, Alex Meret, David Ospina

Difensori: Davide Costanzo, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Kostas Manolas, Mario Rui, Amir Rrahmani

Centrocampisti: Diego Demme, Elif Elmas, Antonio Vergara, Piotr Zielinski

Attaccanti: Hirving Lozano, Dries Mertens, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano