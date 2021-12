Benevento Calcio, Fabio Caserta: “La Ternana ha un ottimo collettivo. Voglio una squadra aggressiva”

Ternana – Benevento per continuare la striscia positiva di risultati della Strega. Ecco le principali dichiarazioni che il tecnico Caserta ha rilasciato ai media durante la conferenza stampa pre-partita:

“Contro il Pordenone la squadra era un po’ stanca perchè veniva da tre gare consecutive dove avevano giocato sempre gli stessi undici. Domani valuterò chi schierare dall’inizio e chi impiegare a gara incorso. La Ternana è venuta fuori dopo un momento difficile e ha dei giocatori importanti che stanno facendo un ottimo campionato. Letizia e Foulon saranno ancora fuori qualche giorno ma gli altri stanno tutti bene. Io guardo ciò che deve fare la mia squadra. La Ternana ha un ottimo collettivo e dovremo fare attenzione un po’ a tutti.

In questo momento guardare la classifica serve a poco perchè i valori verranno fuori. Ogni squadra vive un momento di difficoltà. Noi dobbiamo essere sempre propositivi e aggressivi al di là dell’avversario. E’ normale che poi ci sono anche le caratteristiche degli avversari. La squadra ha ancora tanti margini di miglioramento. I ragazzi hanno reagito bene nel momento più difficile. Contro la Ternana dovremo essere bravi a sfruttare le loro difficoltà. I giovani quando sono bravi vanno impiegati. Io non guardo la carta d’identità e non ho problemi a farli giocare”.