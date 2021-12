Gli interventi di Francesco Marolda, Gianluca Monti e Gigi Cagni a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

“Il Napoli ieri ha vinto giocando anche molto bene la partita, non era semplicemente mettere in campo una squadra di reduci. Il Napoli l’ha giocata e studiata anche dal punto di vista tattico, Spalletti non si lamenta dei guai ma cerca di trovare la soluzione per ogni partita. Con l’Empoli forse qualcuno lo si può recuperare. Ieri nno è stata una gara di cuore ma anche giocata. Da queste ultime partite il Napoli sta ottenendo la risposta di poter contare sulle alternative. Lozano è stato sfortunato ma ieri il Napoli ha avuto risposte dagli altri, sono cose confortanti per il campionato. Le alternative utilizzate tutte insieme possono dare problemi? Le seconde buone linee devono entrare in una squadra quantomeno semicompleta. Nessuna squadra pensa di dover rinunciare a 4-5 giocatori titolari in contemporanea. Alla lunga questo si può pagare. Dalle notizie che ho Nandez difficilmente si muoverà da Cagliari, anche perché la squadra difficilmente lascerà andare uno dei migliori giocatori in rosa. Non credo che Mazzarri sarà felice di discutere dell’eventuale cessione di Nandez. A gennaio credo che il Napoli andrà a completarsi a sinistra, si sta muovendo molto per Reinildo Mandava, il quale non è più un ragazzino ed è arrivato tardi al calcio che conta ma ha una buona fase difensiva a sa attaccare quindi è ciò che serve al Napoli. Dovesse uscire un centrocampista ne entrerebbe un altro ma l’orientamento è quello di completare la fascia sinistra. Sorteggio sedicesimi? Io avrei una preferenza che si chiama Barcellona. Squadra in completa rifondazione, penso poi che il Napoli si esalterebbe. Non mi dispiacerebbe, vado controcorrente”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista.

“Sicuramente anche le altre big non vorranno affrontare il Napoli. Logicamente bisogna guardare allo Sheriff e allo Zenit come le due squadre migliori da pescare. Sarà più difficile ancora incontrare il Napoli tra gennaio e febbraio, quando la squadra potrà essere al completo. Dipende molto dallo stato di forma psicofisico e dagli infortuni. Oggi sarebbe un momento buono per prendere il Barcellona ma dopo chissà. Spalletti? Oggi come oggi non incide più di tanto avere o non avere il tecnico in panchina durante la gara. Ci può essere un modo di spronare la squadra diverso o un confronto differente, ormai è più un atto formale che sostanziale. Derby salvezza tra Napoli Femminile e Pomigliano? Appuntamento storico, mai 2 squadre in Serie A. Domani si gioca alle 12:30, sarà una festa per il movimento e le calciatrici di entrambe le squadre”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi Cagni, allenatore

“Ounas e Elmas sono due giocatori molto bravi tecnicamente ma devono imparare a gestire meglio le situazioni. Non ho visto il Napoli ieri. Molto tempo fa avevo detto che l’Inter avrebbe avuto dei problemi ad avvicinare le due squadre davanti, questo però è avvenuto anche perché l’Inter non ha mai avuto infortuni importanti o sconfitte particolari. Gli organici più forti sono quelli di Napoli e Inter, il Milan ha un sacco di giovani quindi può essere altalenante. Il Napoli ha tutte le qualità per potersi giocare lo Scudetto fino alla fine. Chiaramente mancheranno dei giocatori e quindi il problema esiste. Ma l’allenatore è esperto, penso che il momento più difficile sia passato, al Napoli è successo di tutto.

Il Napoli ha ancora la miglior difesa delle squadre davanti, le altre hanno prese tutte più gol. Quindi quello che è successo è perché ha avuto dei problemi, dagli infortuni al calendario in un certo modo. La squadra sa difendere, deve trovare di nuovo quell’equilibrio. Il Napoli ha avuto più problemi di tutti sotto l’aspetto dell’organico. Spalletti? Non era un granché come giocatore, meglio come allenatore! Empoli? Una delle sorprese di questo campionato, squadra molto giovane. Di fatto non hai pressioni di altro tipo, la società è organizzatissima. L’unico problema che potrà avere il Napoli è proprio questo: incontrare una squadra che non ha niente da perdere.

Perché non alleno? Colpa mia, non ho mai voluto un agente e oggi se non hai un procuratore non lavori”.