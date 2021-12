PALLAVOLO – Luvo Barattoli Arzano contro il Castellana Grotte per i tre punti

Luvo Barattoli Arzano chiamata al riscatto nella gara interna contro lo Zero5 Castellana Grotte. Dopo una settimana passata a correggere quanto non ha funzionato sul campo della Fiamma Torrese, le ragazze di Arzano sono pronte a scendere in campo con le idee più chiare.

La squadra pugliese arriva all’appuntamento in programma al palazzetto dello sport “Domenico Rea” rinforzata dal successo interno contro il povero Cerignola. Tre punti che l’hanno condotta a quota 12 punti, solo due in meno della Luvo Barattoli Arzano.

“Giocheremo -spiega Marianna De Siano- contro una squadra in crescita e formata da giocatrici forti e brave. Hanno cambiato la palleggiatrice migliorando nel gioco e nei risultati. Abbiamo preparato la partita in modo da non farci sorprendere e andremo in campo per ottenere il miglior risultato possibile”.

Anche perché l’obiettivo è quello di riprendere a fare punti: “Nell’ultima partita disputata purtroppo non siamo riuscite a muovere la classifica. Abbiamo pagato i troppi errori commessi e nonostante una buona prova a sprazzi non siamo riuscite a portare niente a casa. Contro il Castellana Grotte basta distrazioni, dobbiamo giocare bene sbagliando il meno possibile”.

Una gara che la squadra di coach Antonio Piscopo non può permettersi di sbagliare. Si gioca alle ore 16 di domani (sabato 11 dicembre 2021) arbitri dell’incontro Valeria Montauti e Marco De Orchi. Gara in diretta sulla pagina Facebook dell’Arzano Volley.