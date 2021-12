Serie A: il Napoli obbligato a reagire, con l’Empoli i tre punti a 1,35

10 dicembre 2021 – Quattro punti in altrettante partite di campionato e il secondo posto nel girone di Europa League. Il Napoli non è più inarrestabile come a inizio campionato, e il rallentamento è fin qui costato due posizioni in classifica in Serie A, dove ora comanda il Milan seguito dall’Inter. Contro la neopromossa Empoli gli uomini di Spalletti non possono sbagliare, a maggior ragione perché lo scontro di domenica si gioca davanti al pubblico amico. Il pronostico pende nettamente verso i partenopei: i betting analyst di 888sport.it vedono l’«1» a 1,35, mentre appare difficile per i toscani uscire con un risultato utile dal Maradona, visto che il successo esterno degli uomini di Andreazzoli vale 9 volte la posta. Alta anche la quota del pari, fissata a 5,35. Atteso un match ricco di reti, con l’Over offerto da 888 a 1,46, mentre l’Under è alto, a 2,70. Prevale anche il Goal, soprattutto in conseguenza di una difesa non più solida nei padroni di casa come nella prima parte di campionato. Il No Goal si gioca invece a 2,12. Tra i risultati esatti in pole ci sono il 2-0 e il 2-1, entrambi dati a 8,00.