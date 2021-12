Napoli a caccia di un vice-Mario Rui: piace Reinildo Mandava, apprezzato anche Lucumi

Il Napoli è da tempo alla ricerca di un vice-Mario Rui, che possa limitare il logorio del portoghese e semplificare la gestione del doppio impegno per Spalletti. Il nome sul quale sta lavorando dirigenza azzurra è quello di Reinildo Mandava, terzino del Lille in scadenza di contratto il prossimo giugno. Sul taccuino di Giuntoli c’è però anche Jhon Lucumi: centrale eclettico del Genk, in grado all’occorrenza di fare anche l’esterno sinistro, ha ventitré anni ed è già nel giro della Nazionale colombiana. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.