LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: RHAHMANI UN MURO, LOBOTKA REGALE. PETAGNA E LOZANO STOICI

OSPINA 7 : poco impegnato, ma sempre attento e puntuale. Un gatto nelle uscite. MALCUIT 6 : applicato, attento e intraprendente. Peccato che pecchi spesso nella rifinitura al cross. RRAHMANI 8 : muro di gomma, insuperabile di testa e nell’anticipo, stoico combattente. JUAN JESUS 7 : buon piede mancino, grande applicazione e concentrazione, solido. DI LORENZO 6,5 : si applica e con disciplina anche questa sera fornisce il suo solito e prezioso contributo. ANGUISSA 6,5 : non è al meglio della condizione, infatti nel finale di gara qualche errore di lucidità lo commette. Da tutto quello che ha, il cuore oltre l’ostacolo. DEMME 5,5 : impreciso e un po’ sottotono atleticamente. LOBOTKA 7,5 : entra meravigliosamente in campo, con grinta, sagacia tattica e qualità fa girare palla che è un piacere. Il Napoli si è ritrovato in casa un regista con i fiocchi. LOZANO 7,5 : grande applicazione in fase di non possesso, sgobba e lotta. E si fa vedere con pericolosità anche nella trequarti avversaria. ZIELINSKI 7,5 : scappa, crea, inventa. Soprattutto nel primo tempo prestazione mostruosa la sua. ELMAS 7 : gol da “attaccante” consumato, grande contributo nelle due fasi di gioco. Cala nel finale. PETAGNA 7 : prestazione di grande sacrificio la sua, fa salire la squadra e lotta come un indomito guerriero. MERTENS 6 : gli ingressi in campo non hanno dato il contributo atteso, il belga ha comunque il merito di andare a pressare su chiunque li avanti… OUNAS 5 : entra in campo svogliato e poco cattivo, così non và bene. Spalletti farà bene a bacchettarlo. POLITANO 5,5 : un po’ come Ounas, non riesce a fornire un contributo accettabile in un momento topico del match. GHOULAM 6 : entra bello sveglio e concentrato.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu