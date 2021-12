Anticipi serie A, diciannovesima giornata: la Juventus accorcia sull’Atalanta

Giocati, ieri sera, i primi due anticipi del campionato di serie A, relativi alla diciannovesima giornata, ultima di andata. Le gare sono state Juventus – Cagliari 2-0 e Genoa – Atalanta 0-0. In verità si doveva disputare un terzo incontro, ovvero Udinese – Salernitana che però non si è giocato per l’assenza dei campani non partiti per il Friuli a causa dell’impedimento dell’Asl Napoli 3, causa covid di alcuni giocatori granata. In virtù del successo sui sardi e del contemporaneo pari, al Ferraris di Genova dei bergamaschi, i bianconeri di Allegri accorciano le distanze dal quarto posto occupato dall’Atalanta, portandosi a quattro punti. Quest’oggi si concluderà la giornata con i restanti match in programma.