LE INTERVISTE – Spezia, Maggiore: “Sapevamo che c’era da lottare, la vittoria è merito di tutti”

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore ha parlato a Dazn dopo il successo sul Napoli.

Quanto avete lottato in questa partita?

“Tanto, ma serviva. Abbiamo dato tutto contro quello che avevamo, sul campo di una grande squadra. Sapevamo di dover lottare in tutte e due le fasi di gioco. Ci permette di andare alla sosta più sereni”.

I tifosi vi hanno detto che vi vogliono così: cosa vi è mancato?

“Hanno ragione, nelle ultime partite ci è mancata un po’ di determinazione. Li ringraziamo perché hanno fatto tanti chilometri e credo che abbiamo dato loro una grande soddisfazione”.

Non era un momento facile soprattutto per il mister Thiago Motta.

“Ci siamo isolati da tutto quello che veniva detto. Abbiamo dato tutto per noi e per lui: questa vittoria è merito di tutti”.

Il tuo obiettivo per il 2022?

“Raggiungere il nostro obiettivo e cioè la salvezza, sempre difficile per una realtà come Spezia che da due anni fa la Serie A”.

