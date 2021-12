LE INTERVISTE – Spezia, Agudelo: “Incredibile vincere al Maradona, specie stando dietro per 90′”

Ai microfoni di Dazn nel post gara di Napoli-Spezia, Kevin Agudelo ha commentato la vittoria dei liguri in Campania: “Il mister mi ha chiesto come stavo, gli ho detto che stavo bene e mi ha chiesto di spingere la pressione sui palleggiatori. Noi attaccanti dovevamo dare di più per far respirare la squadra. La festa? E’ incredibile, vincere al Maradona non era facile, specie stando novanta minuti dietro contro questo Napoli che ha vinto contro il Milan. E’ una soddisfazione gigante, insieme possiamo difendere bene e se stiamo insieme possiamo fare molto bene. Cosa mi aspetto dal 2022? Sono felice dopo questa partita. Ora riposiamo e pensiamo al Verona, daremo tutto con grande entusiasmo”.

TuttoMercatoWeb.com