Serie A: Napoli in pole per vincere almeno un titolo, per i bookie Milan e Juventus possibili outsider

ROMA – Terminare la stagione con “zeru tituli” rappresenta un fallimento per ogni top club. Al giro di boa della stagione 2021/22, per ora molto equilibrata, come riporta Agipronews, sono diverse le squadre che possono ambire ad alzare un trofeo al cielo tra Serie A, Coppa Italia e coppe europee. Per gli esperti di Snai la formazione favorita a non chiudere la stagione a mani vuote è il Napoli di Luciano Spalletti, ancora in corsa su tre fronti, in quota a 2,35 davanti alla coppia Juventus e Milan proposta a 3. Leggermente più attardata, a 3,50, la Roma di Josè Mourinho, favorita per la Conferene League dopo l’eliminazione del Tottenham, a caccia di una vittoria che manca dal 2008, mentre sale a 7 la quota dei cugini biancocelesti della Lazio.