Italiani all’estero, Insigne e Scamacca a caccia del gol: in quota la prima rete “made in Italy”

Il calcio italiano è sempre più da esportazione. Sono diversi i talenti che, abbandonata la Serie A, sono andati nei campionati esteri per mettersi in mostra. Tra questi c’è senza dubbio Gianluca Scamacca, nuovo attaccante del West Ham, pronto a sfidare i campioni d’Inghilterra del Manchester City cercando di lasciare il segno già all’esordio. Per i betting analyst di Snai, però, non sarà una missione semplice tanto che una sua rete vale 4,50 la posta, la stessa quota riservata a Jorginho, centrocampista del Chelsea specializzato nei gol su rigore che sfiderà l’Everton, come riferisce Agipronews. Strada in discesa, invece, per Antonio Conte, tecnico del Tottenham che vede la sua vittoria contro il Southampton a quota 1,35. Dall’altra parte dell’Oceano, invece, cerca la prima rete della sua nuova avventura americana Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, dopo l’assist servito contro Charlotte, vuole timbrare il cartellino e quella contro Nashville può essere l’occasione giusta tanto che suo gol vale 2,60 volte la posta con la quota che sale a 9,50 per la doppietta. Insieme a lui ci sarà Federico Bernardeschi, già a segno nello scorso match, e desideroso di replicare con una rete dell’ex Juventus che si trova a quota 4,75. La colonia italiana vede protagonista anche Giorgio Chiellini, in campo con i suoi Los Angeles contro il Real Salt Lake; difficile vederlo esultare, però, visto che il gol del difensore vale 10 volte la posta.