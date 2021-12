Stadi, resta la capienza al 75% con mascherina FFP2

Le prime indicazioni che arrivano dalla cabina di regia sulle restrizioni per arginare la variante Omicron possono lasciare “tranquilli” i tifosi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti previsto l’obbligo di mascherina FFP2, anche all’aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese.