ANTEPRIMA PA – Jens STRYGER LARSEN, nome nuovo per il Napoli per il ruolo di terzino

Nome nuovo per il ruolo di terzino sinistro (ma può giocare anche a destra) per il Napoli. Giuntoli starebbe per avanzare un’offerta a Jens STRYGER LARSEN, 30 anni, che ha il contratto in scadenza con il club friulano a giugno. L’idea del diggi’ azzurro sarebbe quella di anticipare a gennaio l’arrivo dell’estreno della nazionale danese (47 presenze e due gol e un ingaggio assolutamente in linea con i nuovi parametri del club azzurro) per fornire a Spalletti un altro elemento eclettico che possa agire anche in una difesa a quattro, oltre ad essere uno specialista di fascia nel modulo che prevede la difesa a tre.

L’Udinese chiede poco meno di 3 milioni per liberare subito il Jolly difensivo, il Napoli, stando a quando sono le informazioni in nostro possesso non vorrebbe andare oltre il milione, anche perché Stryger Larsen potrebbe già da adesso accordarsi a zero euro con qualsiasi club. Nelle prossime ore ci potrebbe essere un incontro con Hasan Cetinkaya, procuratore del calciatore danese, per studiare la migliore strategia possibile che accontenti tutte le parti in causa.

La sua carriera

Jens Stryger Larsen ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Brøndby, arrivando in prima squadra nella stagione 2009-10.

Dopo aver collezionato 91 presenze e 6 reti, si è trasferito al Nordsjaelland, confermando le sue referenze, tanto da spingere l’Austria Vienna ad acquisirne il cartellino nel 2014. Nel successivo triennio ha racimolato 63 presenze e 2 reti con il team viennese, ma soprattutto ha confermato la sua capacità di garantire un elevato rendimento. Di cui si è accorta l’Udinese, che nell’agosto del 2017 ha completato le pratiche per il suo acquisto. Da quel momento ha totalizzato 143 gare e 5 reti con la maglia dei bianconeri friulani.

Vanta anche 47 presenze e 2 reti con la Nazionale danese, con la quale ha partecipato a Euro 2020. Il suo debutto è avvenuto il 31 agosto del 2016, nel corso della sfida vinta per 5-0 contro il Liechtenstein.

di Vincenzo Letizia