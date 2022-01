È arrivata la decisione in merito al numero di tifosi che potranno essere presenti allo stadio durante le prossime giornate di campionato. Secondo quanto riferito dal Tg La7, la Lega Serie A ha optato per una soluzione che riguarda, per ora, i match che si disputeranno il 16 e il 23 gennaio. In queste due occasioni, il numero di persone che potranno accedere agli stadi, sarà di massimo 5000 unità.

Onefottball.com