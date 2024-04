Calciomercato – De Laurentiis vorrebbe riportare a Napoli il difensore sudcoreano Kim Min Jae, in prestito, ma………….

La stagione post scudetto del Napoli si è dimostrata un vero disastro e se non si raggiungesse un posto In Europa, o Conference League, l’annata si rivelerebbe del tutto fallimentare, cosa impensabile ad agosto scorso. Le carenze fondamentali della squadra si sono palesate, soprattutto, nel reparto arretrato, dove Rrahami e Juan Jesus non hanno reso al meglio e l’assenza di Kim si è fatta sentire tantissimo. Ora, in testa al presidente De Laurentiis è balenata un’idea quasi pazzesca: riportare a Napoli il forte centrale difensivo Kim Min Jae, oggi in forza al Bayern Monaco, dove, tuttavia, ha giocato, finora, solo sei gare, non riptemdo le grandi prestazioni in azzurro. Pertanto, il club partenopeo starebbe lavorando sul possibile ritorno all’ombra del Vesuvio di uno dei protagonisti del terzo tricolore dell’anno passato. Il presidente sarebbe pronto a puntare su un profilo importante come Kim per rafforzare la difesa. Ovviamente, non sarà facile, in primis per l’ingaggio molto alto del sudcoreano che, in Germania, percepisce un ingaggio pari agli otto milioni a stagione. L’obiettivo è quello di chiedere ai bavaresi il prestito del difensore, magari con una piccola partecipazione allo stipendio. Ma bisognerebbe aggirare pure la concorreza della Juve, infatti l’ex ds Giuntoli farà di tutto, qualora partisse il brasiliano Bremer, per riprendersi il suo vecchio pupillo asiatico. In ogni caso, la mossa a sorpresa del Napoli potrebbe spiazzare il club bianconero. Staremo a vedere ma le probabilità di un ritorno del figliol prodigo sono molto basse.

Fonte. Il Mattino