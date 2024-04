Panchina azzurra – Antonio Conte ha chiesto a De Laurentiis un ingaggio da dieci milioni l’anno per tre stagioni

Aurelio De Laurentiis non si rassegna, il suo pallino è Antonio Conte, a suo avviso, l’allenatore giusto per rifondare il Napoli e riportarlo nelle zone alte della classifica che più gli si addicono, dopo un’annata assolutamente disastrosa. Tuttavia, c’è l’intoppo sulla cifra che chiede l’ex tecnico del Tottenham al patron azzurro. Si parla di dieci milioni l’anno per tre stagioni, mentre il Napoli non vuole oltrepassare gli otto milioni. I contatti tra le parti continuano, con il leccese che non ha nessuna fretta e rimane alla finestra, attendendo gli eventi. L’allenatore, tra i più vincenti dopo Ancelotti, è richiesto in Premier; oltre al Manchester United, c’è pure il ricco club del Newcastle che è alla ricerca di un profilo di spessore. A sondare il terreno ci sono anche il Bayern Monaco e il Barcelòlona. Sta di fatto che Conte ha tanta voglia di tornare a sedere su una panchina di livello, dopo un anno sabbatico. Del resto, rimane in piedi la candidatura sulla panca del Milan che non ha deciso se trattenere o meno Pioli. Ma Conte e De Laurentiis sarebbero compatibili? Io ho i miei dubbi. Il tecnico salentino non è affatto un aziendalista, per cui, al di là della stima personale verso l’imprenditore romano, i suoi metodi non combaciuano con il protagonismo del presidente del Napoli. Di sicuro, la figura di Antonio Conte rappresenterebbe per la società partenopea una garanzia, tuttavia, asecondo ilvostro parere, questo matrimonio si farà?

Fionte: La Repubblica