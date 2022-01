Fedele: “Il Napoli non ha nessuna possibilità di vincere lo Scudetto. Se lo vince mi tingo i capelli di azzurro”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente.

“Scudetto? Non ci penso proprio. A me la partita contro la Sampdoria non è piaciuta, non c’è stata l’esaltazione provata a Torino contro la Juventus. Cosa possiamo fare? Niente di più di quello che abbiamo fatto. L’unica cosa su cui deve puntare il Napoli è la Coppa Italia. Nell’analisi post Juve ho detto che il Napoli – sempre criticato nella personalità – ha fatto una partita di grande orgoglio e determinazione. Con la Sampdoria per 30 minuti non abbiamo fatto un tiro in porta. Il Milan ha fatto un discorso su Donnarumma che io non avrei fatto ma che gli sta dando ragione. Ha dato un input, ecco perché non accetto il casino per Insigne. Napoli, Milan e Atalanta possono essere antagoniste per il cammino dell’Inter ma il Napoli può fare al massimo secondo, per me non ha nessuno possibilità di vincere lo Scudetto.

Alla fine il Napoli riuscirà ad arrivare tra le prime 4. Il problema del gol? C’è e non lo risolverà Osimhen. Roma? Non ha e non aveva le ambizioni della Juve. Quando è venuto meno Osimhen è venuta meno una certa tipologia di gioco. Nelle ultime partite dell’anno del Napoli ci siamo le mani davanti agli occhi. Osimhen sicuramente è un giocatore che nella sua furia atletica può dare molto. C’è anche da dire che quest’anno mancano i gol degli esterni: perché? Se il Napoli vince lo Scudetto mi tingo i capelli di azzurro.

Chi sceglierà De Laurentiis tra Bari e Napoli? Quella che gli darà più profitto”.