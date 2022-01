LA PARTITA – Napoli-Fiorentina 2-5, azzurri eliminati dalla Coppa Italia

il Napoli perde al Maradona 5-2 contro la Fiorentina: apre le marcature nel primo tempo Vlahovic, il Napoli risponde con Mertens; nella ripresa raddoppio della Fiorentina ancora con Vlahovic, successivamente il 2-2 firmato da Petagna. Nei tempi supplementari i viola chiudono la gara con le reti di Venuti e Maleh

PRIMO TEMPO

Al 12′ prima occasione per la Fiorentina con una conclusione di Vlahovic da fuori area, ma c’è una grande parata di Ospina che spedisce in calcio d’angolo. Al 17′ colpo di testa di Milenkovic, il pallone colpisce la traversa. Al 21′ ci prova il Napoli con Elmas a tu per tu con Dragowski che però spedisce in angolo. Al 41′ passa in vantaggio la Fiorentina con Vlahovic, che col sinistro bva a segno. Al 44′ risponde subito il Napoli con Dries Mertens, che viene servito da Petagna e insacca con il destro va giro. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ Dragowski viene espulso per un fallo su Elmas che si stava involando verso l’area con la porta sguarnita. Al 50′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ torna in vantaggio la Fiorentina con Valhovic che dopo aver battuto la punizione il pallone colpisce la barriera, ma intercetta di nuovo il pallone e spedisce in rete dalla distanza. All’80’ prova la conclusione Lozano in area, il pallone colpisce il palo. All’82’ espulso Lozano per un fallo di Nico Gonzalez. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 95′ arriva il pari degli azzurri con Petagna. Al 97′ termina il secondo tempo.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Al 98′ grande parata di Mertens su un tiro pericoloso di Maleh. Al 105′ terzo gol della Fiorentina con Venuti.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Al 108′ arriva anche il quarto gol dei viola, questa volta con Piatek, poco dopo anche il quinto con Maleh.

Il TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Ospina (46′ Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (83′ Malcuit); Lobotka (90′ Cioffi), Demme (63′ Fabian); Politano (63′ Lozano), Mertens, Elmas; Petagna (93′ Juan Jesus). All. Spalletti. A disposizione: Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian Ruiz, Vergara, Cioffi, Lozano.