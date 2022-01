LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: non si salva quasi nessuno, esordio di Tuanzebe raccapricciante

OSPINA 6: grande parata su Vlahovic e solito apporto col gioco di piede con la costruzione dal basso.

(1′ st MERET 5,5: un portiere che becca quattro gol senza aver giocato il primo tempo non può meritare la sufficienza. Sembra in ritardo sul gol di Biraghi.

DI LORENZO 5,5: spinge poco e male. E dietro non è l’impeccabile mastino di sempre…

TUANZEBE 5: speriamo che non sia questo il vero Tuanzebe, perché l’esordio è stato assolutamente negativo. Si fa uccellare da Vlahovic in occasione del gol dello 0-1. In marcatura è troppo leggero e non mantiene mai la posizione come dovrebbe dare un difensore di livello.

RRAHMANI 5: forse condizionato dalla presenza di un compagno di reparto poco affidabile, mostra più di qualche imbarazzo in marcatura.

GHOULAM 5,5: buon primo tempo, ma nella ripresa crolla e commette tutta una serie di errori per mancanza di lucidità.

DEMME 5,5: in certe gare non puoi limitarti solo al compitino…

(19′ st FABIAN RUIZ 5: lento, impacciato e per giunta si fa pure espellere),

LOBOTKA 6: grande primo tempo, ma ripresa deludente, dove gli abbiamo visto sbagliare anche qualche appoggio, situazione inusuale per lui.

(46′ st CIOFFI 5,5: buona velocità, ma molto acerbo. Spreca un contropiede favorevole in maniera assurda);

POLITANO 6: era sembrato uno dei più intraprendenti e pericolosi del Napoli. Non abbiamo compreso la sua sostituzione.

(19′ st LOZANO 4: aveva anche iniziato bene cogliendo un palo clamoroso, ma la sua espulsione di fatto condanna il Napoli),

MERTENS 6: gol bellissimo il suo, ma incide poco sul match.

ELMAS 5,5: galoppa tanto, ma spesso senza un perché…

PETAGNA 6: trova il gol e questo gli vale la sufficienza. Comunque, prestazione meno positiva rispetto alle sue ultime ottime prove.

(4′ pts JUAN JESUS 5,5: con i buoi che erano già scappati dalla stalla avrebbe potuto fare niente di meglio ).

di Vincenzo Letizia