“Diego, un cavillo blocca la statua” scrive Il Mattino quest’oggi in prima pagina. Niente statua, per ora, davanti allo stadio. Manca l’ultimo ok: la scultura è tornata in deposito, dopo l’inaugurazione. La statua è stata portata via la sera stessa e all’esterno dello stadio Maradona non c’è più tornata, affossata dalla burocrazia.

