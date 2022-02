Benevento, Fabio Caserta: “Il Parma è forte. Per vincere dobbiamo fare una grande gara”

Benevento-Parma è valida per la 21^ giornata del campionato di serie B. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione durante la conferenza pre-gara di Fabio Caserta:

“Farias non ha i novanta minuti ma posso contare su di lui a gara in corso. A centrocampo devo valutare le condizioni di Acampora che ha preso una botta contro l’Alessandria. Sono considerazioni che farò il giorno della gara. Ha ancora un poco di dolore. Vedrò insieme allo staff sanitario. In questa squadra non ci sono gerarchie e so che posso contare su su tutti. Improta può giocare dall’inizio. Il Parma è forte e nel mercato si è rinforzato ulteriormente. Temo tutta la squadra.

Indipendentemente dall’avversario dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare. Bisogna tenere il ritmo alto. Per vincere dobbiamo fare una grande gara. I tempi di recupero per Viviani sono ancora lungi, mentre per Elia ci vogliono 15-20 giorni. Simy e Pandev sono due elementi che in queste categorie fanno la differenza. Sono due giocatori che alzano ancora di più il tasso tecnico del Parma. I nostri nuovi acquisti si sono integrati bene. Forte può fare da traino perchè ha qualità umane importanti e può essere un punto di riferimento per la squadra”.