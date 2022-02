Anticipi Serie A del sabato – Venticinquesima giornata, pari tra Napoli e Inter

Non riesce al Napoli di Spalletti il sorpasso, in vetta alla classifica, all’Inter che, ieri, ha strappato un prezioso pareggio per 1 a 1 al Maradona. Dopo un ottimo primo tempo gli azzurri, chiuso in vantaggio, grazie ad un rigore netto trasformato dal capitano, ad inizio ripresa, si sono fatti raggiungere con un gol fortunoso di Dzeko ed hanno lasciato giocare la formazione di Inzaghi, senza infierire più di tanto. Negli altri due match del sabato, vittorie per Lazio e Venezia, rispettivamente per 3 a 0, in casa contro il Bologna e per 2 a 1 a Torino contro i granata. Nel match dell’ora di pranzo, quest’oggi, il Milan potrebbe approfittare del risultato di Napoli, vincendo contro la Sampdoria, al Meazza. Infatti, in caso di bottino pieno, i rossoneri scavalcherebbero Napoli e Inter, portandosi in cima alla graduatoria del campionato.