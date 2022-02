Infortunio Anguissa, il comunicato del Napoli

Napoli, infortunio Anguissa: il comunicato

“Frank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Un infortunio non gravissimo, ma importante e assolutamente da non sottovalutare. Il centrocampista salterà sicuramente Cagliari, Barcellona e Lazio. E’ da capire se riuscirà a recuperare per la sfida con il Milan, in programma per il primo weekend di marzo, ma al momento è da considera in forte dubbio.