Gli interventi di Enzo Montefusco, Antonio De Falco e Enzo Bucchioni a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore.

“Scudetto? Guardavo la squadra e in tempi non sospetti ne parlai. Io dico che il Napoli lotterà ma queste partite devono essere alla portata della squadra, al di là dei problemi e degli infortuni. E’ inconcepibile che una squadra di questo livello abbia già accumulato 18 infortuni muscolari. Modulo? Chiunque giochi e in qualsiasi maniera il Napoli è più forte del Cagliari, Spalletti fa bene a far ruotare la squadra. La rosa è di grandissimo rispetto, io sono fiducioso e lo sono sempre stato. Mi preoccupano solo i troppi infortuni.

Se il Napoli riuscirà a superare Lazio e Milan può fare un campionato di grandissimo livello e lottare per il primo posto. In qualche partita importante il Napoli è venuto meno ma i calciatori migliorano anche in questo, con l’esperienza. Con la forza della classifica e della sicurezza vai in campo consapevole per affrontare tutti. Poi recupereranno gli altri calciatori. Il Napoli cosa dovrebbe temere dalle altre squadre? L’Inter giochicchia, il Milan se vincesse lo Scudetto farebbe un autentico miracolo. Il Napoli – se non succedono altri guai e se l’allenatore sta attento alle sostituzioni – può lottare fino alla fine”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio De Falco, presidente Napoli Club Cagliari.

“La partita è sentita sia da parte dei cagliaritani che da parte nostra. Il settore ospiti vedrà gli ultrà di Curva A e B insieme, ci saremo anche noi con oltre 100 tesserati. Urleremo a squarciagola per farci sentire. Il nostro club vanta circa 310 iscritti, siamo nati appena 3 anni fa . Sono qui in Sardegna per lavoro da 25 anni, abbiamo realizzato questa cosa insieme ad alcuni amici. Siamo contenti per Cagliari ci doveva essere un nostro club, mancava. C’è un piccolo club a Sassari ma qui a Cagliari viaggiamo alla grande. Siamo stati a Barcellona giovedì, saremo a Napoli giovedì prossimo e siamo stati presenti in altre occasioni. Speriamo in una grande partita da parte degli azzurri, ieri li abbiamo visti assolutamente concentrati. Speriamo di fare una grande partita con un grande risultato”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

“Le situazioni cambiano, evolvono e mutano. Squadra e allenatore hanno sempre dato il meglio di sé. Spalletti ha capacità di far rendere al meglio le sue squadre nei momenti decisivi. Lui ha qualità e fa fare lo step alle sue squadre. Il Napoli ha qualità diverse, quest’anno lo si vede. Le sconfitte sono arrivate e anche inattese ma la squadra dà garanzie”.